Almanlar’dan Beşiktaş maçı yorumu: Frankfurt, Santos’a teşekkür etmeli

SPORT1: Eintracht kazanda kutlama yaptı. Kazan olarak da bilinen Tüpras Stadyumu'nun nefes kesen fonu önünde Eintracht mükemmel bir başlangıç yaptı. Kaleci Kaua Santos ilk yarıda özellikle etkileyiciydi. Brezilyalı kaleci 'birinci sınıf kurtarışlar' sergiledi ve Immobile'nin penaltısını da kurtardı."

FRANKFURTER ALLGEMEINE: Eintracht Frankfurt'tan Beşiktaş'ta olgun bir performans. Bayern Münih maçı öncesinde Eintracht, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş İstanbul'da 3-1'lik galibiyetle harika bir form yakaladı. Trapp'ın yerine geçen kaleci Santos, küçük bir kusurla oynadı.