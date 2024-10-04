Beşiktaş maçına damga vuran Kaua Santos’un hikayesi

Eintracht Frankfurt'un Brezilyalı kalecisi Kaua Santos, maçta çok önemli kurtarışlara imza attı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Immobile'nin penaltı vuruşunda topu kornere çelen Santos, 6. dakikada Ndour, 37. dakikada Rafa Silva, 45+1. dakikada Immobile ve 85. dakikada Salih Uçan'ın çıkardığı şutlarda, 86. dakikada ise Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda gole izin vermedi.

AVRUPA LİGİ REKORUNU KIRDI

Frankfurt'un Flamengo U20'den aldığı Kaua Santos, Kevin Trapp sakatlanana kadar Frankfurt'un yedek takımıyla bölgesel ligde oynadı. Trapp sakatlandıktan sonra 5 maça çıkan Kaua Santos, 2. kez bir maçta kalesini gole kapattı. Müsabakada 10 kritik kurtarışa imza atan Kaua Santos, galibiyette de önemli rol oynadı. Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan file bekçisi oldu.

TOPPMÖLLER: DENİZE ATTIK VE YÜZDÜ

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, 21 yaşındaki Santos için, "Geçen yaz Brezilya'dan geldi ve bizim için sadece bölgesel ligde oynuyordu. Bunu unutmayın. Kevin Trapp sakatlanınca onu denize attık ve yüzdü" cevabını verdi.