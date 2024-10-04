Galatasaray’da Mauro Icardi yokları oynadı!

ICARDI TOP GÖREMEDİ!

PAOK ve Kasımpaşa maçlarında gol atan G.Saray'ın yıldızı Mauro İcardi, Rigas karşısındü asist yapsa da yokları oynadı. 90 dakika sahada kalan Tangocu, 26 kez topla buluşurken bunun da 5'ini kaybetti.

Rakip kaleye 3 şut çekse de 1'i isabetsiz olurken 2'sinde savunmaya takıldı. Girdiği 5 ikili mücadelenin de 3'ünü kaybetti. 2 defa da adam kaçırma karnesiyle maçı tamamladı. Öte yandan İcardi, Avrupa kupalarında sarıkırmızılı formayı giydiği son 9 karşılaşmada 4 golünün yanı sıra 3 asist gerçekleştirdi.