Manchester United’da Erik ten Hag için yolun sonu mu?

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; İngiliz temsilcisi, hafta sonunda oynanacak Aston Villa karşılaşmasında olası bir mağlubiyet alması durumunda Hollandalı teknik adam ile yollarını ayıracak. United, 2022 yazında göreve gelen 54 yaşındaki teknik adamla yapılan büyük eleştirilere rağmen yeni sezonda da yola devam etmişti. Ancak İngiliz ekibi, Erik ten Hag yönetiminde yeni sezonda da istediği sonuçları alamadı.

ASTON VILLA MAÇI SON ŞANSI

Kırmızı-Şeytanlar, Erik ten Hag yönetiminde Premier Lig'de çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. İngiliz ekibi, şu anda ligde 7 puanla 13. sırada yer alıyor. Erik ten Hag'ın yeni sezonda Avrupa'daki karnesi de pek parlak değil. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ve Porto ile oynadığı maçlarda berabere kaldı ve iki maç sonunda 2 puanda kaldı. Manchester United, bir sonraki Avrupa maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Erik ten Hag'ın, Manchester United'daki kader maçı hafta sonundaki Aston Villa mücadelesi olacak. Erik ten Hag, Porto ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizi şimdi yargılamayın! Bunun için çok erken! Sezon sonu yargılayabilirsiniz! Kesinlikle gelişeceğiz. Biraz sabredin, biraz zaman" sözlerini sarf etmişti. Manchester United'ın başında toplamda 124 maçta sahaya çıkan Erik ten Hag, 71 galibiyet, 18 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

