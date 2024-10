Thomas Reis: Takım bana, ben de takımıma güveniyorum

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Samsunspor'un Alman Teknik Direktörü Reis, takımının son durumu hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Şu andaki lig konumlarına gelmek kadar burada kalmanın daha zor olduğuna vurgu yapan Thomas Reis, "Lig çok uzun bir süreç. Ligin sonunda genel bir değerlendirme yapacağız. Önemli olan takımın başarısı. Ben takımda sadece bir bireyim. Benim başarımdan çok, takım olarak ne yaptığımız önemli. Takım bana güveniyor, ben de takımıma güveniyorum. Oyuncularım gayet iyi iş çıkartıyorlar. Sonuçta Göztepe maçında 3-1'lik mağlubiyetten geri geldik. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sektörün nasıl olduğunun bilincindeyim. 2 maç kaybettiğinizde bu sefer de çok fazla eleştiriler başlayacak. İçinde olduğumuz durum çok iyi ama bunu korumamız gerekiyor. Peş peşe kazandığımız 3 maç var. Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Şu anda geldiğimiz yere kolay gelmedik ama burada kalmak, olduğumuz yere gelmekten daha zor olacaktır. Bu sebepten disiplini elden bırakmamız gerekiyor" dedi.



"ADANA DEMİRSPOR MAÇI, FENERBAHÇE MAÇINDAN DAHA ÖNEMLİ"

Pazar günü karşılaşacakları Adana Demirspor maçının milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe maçından daha önemli olduğunu belirten Thomas Reis, "Samsunspor'un hocası olduğum için çok mutluyum. Hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacağız. Kesinlikle Fenerbahçe maçından daha önemli bir maç olacağı düşüncesindeyim. Ligde bulunduğumuz konum gayet iyi ama bu maçtan da galip gelerek yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Üst sıralarda kalıp, aşağıyla puan farkını açmak istiyoruz. Adana Demirspor'un son sırada olduğunu biliyorum ancak çok zor bir maç olacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamamız gerekiyor. Umarım istediğimiz sonucu alarak, o maçtan da galibiyetle ayrılırız" diye konuştu.



"ŞU ANA KADAR GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANSTAN ÇOK MUTLUYUM"

Takımın şu anki konumundan ve performansından memnun olduğunu dile getiren Thomas Reis, "Şu ana kadar gösterdiğimiz performanstan çok mutluyuz. Tüm karşılaşmalar çok zordu. Bası maçlarda şansa ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bazı maçlarda da şans yanımızda oldu. 4-3 yendiğimiz maçta 3-1 gerideyken 4-1 geri düşsek belki de farklı senaryo olacak, geri dönemeyecektik. Son maçta 3 hata yaptık ama takımım disiplinini kaybetmedi. Vazgeçmememiz gerektiğini gösterip, sonuna kadar çalıştık. Umarım bu şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.



"HER MAÇTAN PUAN YA DA PUANLAR ALMAMIZ GEREKİYOR"

İstatistik ve rekor peşinde olmadığını, her maçtan puan çıkarmak için mücadele ettiklerine değinen Reis, "İstatistikler benim için önemli şeyler değil. Gelecekte biraz daha yaşlanırsam elbette bu rekor ve rakamlar benim için farklı bir anlam ifade edebilir. Sonuçta her maça yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Puan veya puanlar almak için tam konsantre olmanız gerekiyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. Her maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor ki gelecekte daha fazla rekorlar kırabilelim" ifadelerini kullandı.