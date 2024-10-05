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Giriş Tarihi: 5.10.2024 19:59

BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI | İlk yarıda Kayseri üstünlüğü

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Bellona Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

AA
BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI | İlk yarıda Kayseri üstünlüğü

17. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Kemen'in altıpas önüne yaptığı ortaya Pelkas ayak içiyle vurdu, kaleci son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada turuncu-lacivertli takım net bir fırsatı kullanamadı. Pelkas'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Piatek'in penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Berkay rahat pozisyonda gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

32. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berat'tan sıyrılan Cardoso'nun arka direğe yaptığı ortaya yakın mesafeden Mane kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

44. dakikada konuk ekip 2. golüne yaklaştı. Sağ kanattan Cardoso'nun yaptığı ortada Karimi ceza sahası içinde topu kontrol etti, yakın mesafeden aşırtma vuruşunda kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Hamza uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Murat Temel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Karimi, Arif Kocaman, Carole, Baran Ali Gezek, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

Gol: Dk. 32 Mane (Bellona Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 12 Lima (RAMS Başakşehir)

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BAŞAKŞEHİR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI | İlk yarıda Kayseri üstünlüğü
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