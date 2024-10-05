Becao: Mourinho, söyledikleri gibi değil

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 1-1 biten Twente maçı sonrası İtalyan basınına konuştu. İşte sözleri...

"Zor bir maçta deplasmanda alınan iyi bir puan. Hollanda'ya gelirken zor bir sahada güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyordu. Kazanmak istiyorduk ama bazen kazanamadığınız zaman önemli olan kaybetmemektir. Bu puanı evimize götürüyoruz ve bu iyi bir şey. Mourinho oyun kuruyor, oynamak istiyor ve tabii ki iyi savunma yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan gol yememek, o zaman ileride gol atarız. Maalesef, Twente maçında gol yedik ama sonrasında eşitliği sağladık çünkü bence iyi iş çıkardık. Jose'nin sadece savunma ile ilgilendiğini söyleyenlere katılmıyorum, o oyuna ve topa sahip olmaya odaklanıyor. Bizden istediği ve bizim de sahada yapmaya çalıştığımız şey bu.

"İTALYA'YA BİR GÜN GERİ DÖNMEK İSTERİM"

İtalya bana çok şey öğretti, sizden çok şey öğrendim. Serie A'da çok savunma yaparsınız, çok güçlü bir savunma ekolüdür. Bugün olduğum savunma oyuncusu için sadece İtalya'ya teşekkür edebilirim. Sizden gerçekten çok şey öğrendim. 'Harika zaman geçirdiğim ve pek çok arkadaşımı bıraktığım İtalya'ya bir gün dönmeyi çok isterim. İnsanları ve İtalyan halkını özlüyorum. Bakalım bir gün dönecek miyim, dönmeyecek miyim?"