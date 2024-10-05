FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic olmasa Fener yanmış!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ortaya koyduğu performansla altın gibi parlıyor. Geçen dönem zaman zaman kötü oyunuyla eleştiri oklarının hedefine koyulan 29 yaşındaki eldiven, sezona çok farklı başladı. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren başarılı kaleci, teknik direktör Jose Mourinho'nun eleştirilen futboluna can simidi olmaya devam ediyor.



Sarı-Lacivertliler'in, 2-1 kazandığı Union Saint-Gilloise maçında 5, Twente ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada da rakibin 8 kritik atağına geçit vermeyen Livakovic, alınan puanda yine başrol oynadı. Böylece maç başına 6,5'lik kurtarış değeriyle (toplam 13) Frankfurt'un kalecisi Kaua Santos ile birlikte Avrupa Ligi'nde adını zirveye yazdırdı.

TOPLAMDA 54 ŞUTUN 41'İNİ ENGELLEDİ

Bu sezon 7'si Süper Lig olmak üzere 6'sı Avrupa kupasında toplam 13 karşılaşmada kaleyi başarıyla koruyan Hırvat eldiven, kalesine isabet eden 54 şutun 41'inde rakiplerine duvar örmesini bildi ve tüm kulvarlarda yüzde 76'lık kurtarış değerine ulaştı. Sarı-lacivertli file bekçisi, 5 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Livakovic, Twente karşısındaki yaptığı 8 kurtarışla Volkan Demirel'in ardından bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe kalecisi olmayı başardı.