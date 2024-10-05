GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da tangolar ’Buruk’ kaldı

Kasımpaşa maçında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan G.Saray, Süper Lig'in ardından Avrupa Ligi'ndeki ilk puan kaybını da 2-0 öne geçtiği RFS deplasmanında yaptı. Lig ve Avrupa'da peş peşe gelen kötü sonuçların şokunu yaşayan sarı-kırmızılı camiada teknik direktör Okan Buruk tartışılmaya başlandı, takımın süperstarı İcardi de eleştirilerden nasibini aldı.

OSİMHEN DÖNÜNCE NE OLACAK!

Yıldızlarla dolu kadroyu idare etmekte zorlanan Okan Buruk, sezon başından beri kolay gol yiyen savunmaya çözüm bulamıyor. Buruk'un oyuna kenardan müdahaleleri yetersiz kalıyor ve taraftarlar da üst üste iki sene şampiyon olmuş hocasına sosyal medyada tepki gösteriyor. RFS maçında topla sadece 26 kez buluşan ve sahanın en etkisiz ismi olan Mauro İcardi de kredisini tüketme noktasına geldi. İcardi'nin bu performansıyla yedek kalması gerektiği dile getiriliyor. Osimhen'in dönüşünün ardından Arjantinli yıldızın ilk 11'de devam edip etmeyeceği merak konusu.

TAKIM SAVUNMASINDA ÇARESIZ KALDI

Önce Kasımpaşa, ardından da Rigas maçında yenen 5 gol, savunmadaki sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi… Bu sezon 12 resmi maçın 11'inde kalesini kapatamayan Cimbom, sadece Rize karşılaşmasında gol yemedi. Sarı-kırmızılılar ligdeki 7 maçın altısında en az bir gol yerken Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Avrupa Ligi'ndeki 5 mücadelede 12 gol gördü.