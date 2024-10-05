Rize hayata döndü

TRENDYOL Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 yenerek derin bir nefes aldı.Karadeniz ekibinin gollerini 38'de Jurecka ve 44'te Alikulov kaydetti.Gaich'in sayısı yetmedi. 1. Lig'de ise Çorum ve Iğdır FK 0-0 berabere kaldı. Erzurum FK ise Bolu'yu 1-0 yendi.