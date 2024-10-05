Rize hayata döndü

TRENDYOL Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 yenerek derin bir nefes aldı. İlhan Palut yönetimindeki yeşilmavililer, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verip hasreti dindirdi.
Karadeniz ekibinin gollerini 38'de Jurecka ve 44'te Alikulov kaydetti. Antalya'nın hocası Alex de Souza'nın 55 ve 61. dakikalar arasında 5 değişiklik yapması dikkat çekerken
Gaich'in sayısı yetmedi. 1. Lig'de ise Çorum ve Iğdır FK 0-0 berabere kaldı. Erzurum FK ise Bolu'yu 1-0 yendi.