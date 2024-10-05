Sabah Spor yazdı, milli oldu

Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ (21.45/ TV8-Exxen) ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda (21.45/ TV8-Exxen) ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.TFF'nin Karazor ile ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda milli takıma seçim uygunluğunu sağladığına yönelik haberi, 19 Eylül tarihinde okuyucularına duyurmuştu.ı. Bu arada A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Ay-Yıldızlılar, 7 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.Altay Bayındır (M. United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzon), Muhammed Şengezer (Başakşehir)Abdülkerim Bardakcı (G.Saray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzon), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (F.Bahçe), Zeki Çelik (Roma)Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Kaan Ayhan (G.Saray), Okay Yokuşlu (Trabzon), Orkun Kökçü (Benfica), Arda Güler (R. Madrid), Yunus Akgün (G.Saray), İrfan Can Kahveci (F.Bahçe).Ahmed Kutucu (Eyüp), Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Bertuğ Yıldırım (Getafe).KONYASPOR, savunma oyuncusu Adil Demirbağ'ın A Milli Takım kadrosunda yer almamasına tepki gösterdi. Yeşil-beyazlılar, Demirbağ'ın istatistiklerini paylaştı ve İtalyanca olarak, "Nedenini merak ediyoruz?" ifadelerini yazdı.