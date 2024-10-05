TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da son kurban Nwakaeme: 2 hafta yok

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan oyuncu sayısı her geçen gün artıyor. Konya maçında Ozan Tufan, ardında hafta başında idmanda Stefano Denswil'in sakatlandığı takımda son olarak Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. İdmanda ağrı hisseden Nijeryalı kanat oyuncusunun sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildi. 35 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2 hafta süreceği kaydedildi.

EKSİK SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Sakatlıkların çoğunun üst adaleden kaynaklanması dikkat çekerken, teknik direktör Şenol Güneş özellikle savunmada sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli hocanın bugün stoperde Mendy ile Serdar Saatçı'yı kullanacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da şu anda Enis Destan, Savic, Batagov, Umut, Cihan, Serkan, Ozan, Denswil ve Nwakaeme'nin sakatlığı bulunuyor. Hüseyin ise antrenman eksiği nedeniyle kadroda yok. Eksiklerden dolayı altyapıdan kaleci Ahmet Yıldırım ile Ali Şahin, Salih Malkoçoğlu ve Poyraz Efe, Mersin'e götürüldü.