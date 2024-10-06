Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü ile Adanaspor yenişemedi
Giriş Tarihi: 6.10.2024 10:40

Ankaragücü ile Adanaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Adanaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

AA
Ankaragücü ile Adanaspor yenişemedi
MKE Ankaragücü 0 - 0 Adanaspor

Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Aylak, Egemen Savran

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 76 Astanakulov), Mert Çetin, Osman Çelik, Schulz (Dk. 57 Alper Uludağ), Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Saponara), Kitsiou, Efkan Bekiroğlu, Varga (Dk. 69 Cephas), Bajic (Dk. 69 Dadashov)
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donkor, Fatih Kurucuk, Uğur Demirok, Fofana (Dk. 77 Ferhat Katipoğlu), Innocent, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy (Dk. 80 Devran Şenyurt), Dabo (Dk. 46 Diakite), Ciss (Dk. 90+4 Doğukan Emeksiz)

Sarı kart: Dk. 65 Osman Çelik (MKE Ankaragücü)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü ile Adanaspor yenişemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA