Aslan özür için sahada

Süper Lig'de Kasımpaşa maçında 3-0'ı koruyamayan ve sahadan 3-3 eşitlikle ayrılan Galatasaray, benzer senaryoyu Avrupa'da 2-0 öne geçtiği Rigas Skola deplasmanında 2-2 berabere kalarak yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 6 gün içinde 2 defa üzdüğü taraftarının gönlünü bugün Corendon Alanyaspor maçında almaya çalışacak.RAMS Park'taki mücadelede tribünlerin yine kapalı gişe olması bekleniyor.