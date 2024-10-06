BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Semih’e mecburi dönüş

Semih Kılıçsoy'un son 6 maça kulübede başlaması özellikle Avrupa'daki kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Genç oyuncuyu 11'de oynatmaması nedeniyle eleştirilen teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un, beklenen değişimi bugün gerçekleştireceği öğrenildi. Sivasspor, Trabzonspor, Ajax, Eyüpspor, Kayserispor ve Frankfurt karşılaşmalarında Semih yedek soyunurken, Jaoa Mario 2, Ernest Muçi 3, Rafa Silva'da 1 kez sol kanatta görev yaptı.

İDMANLARDA VİTES YÜKSELTMESİ GİO'YU MEMNUN ETTİ

Ancak bu süreçte takımın performansının düşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha fazla forma giymek isteyen genç futbolcunun, antrenmanlarda vites yükselttiği öğrenildi. Van Bronckhorst'un çalışma temposundan son derece memnun olduğu genç öğrencisine Gaziantep FK maçının başlangıç kadrosunda yer vererek ödüllendirmeyi planladığı kaydedildi.

ERSİN'DE YIRTIK ÇIKTI, MERT GÜNOK İYİLEŞTİ

Bu arada Eintracht Frankfurt maçında sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden Ersin Destenoğlu'nun MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada gerçekleştirilen tetkikler sonucunda genç oyuncuda kas gerilmesi ve kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi. Siyah-Beyazlılar'da tedavisi tamamlanan Mert Günok, Gaziantep FK maçında kaleye geçecek. Cezası tamamlanan Arthur Masuaku da takıma dönecek. Sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Al Musrati ise forma giyemeyecek.