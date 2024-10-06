Eyvah Eyvah! Osimhen yok

Victor Osimhen'in sahada olduğu Rizespor, Fenerbahçe, PAOK ve Kasımpaşa maçlarında rakiplerine 13 gol atıp kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da gözler, Nijeryalı yıldızı aramaya başladı.Oyuncunun Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek olması endişe veriyor.G.Saray yönetimi, Osimhen ile özdeşleşen maskesini mağazalarında satışa çıkarmıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp,Yapılan duyuruda, "Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür ederiz. Ancak yasa gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz" denildi.