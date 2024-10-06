FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho; Everton’a gitmiyor, aklı Fenerbahçe’de

İngiliz medyasında çıkan 'Everton devre arasında Jose Mourinho ile masaya oturacak' haberleri Fenerbahçelilerde bir anda şok etkisi yaratırken, sarı-lacivertli yönetimin içinin rahat olduğu, Portekizli çalıştırıcının takımda kalacağından şüphe duymadıkları öğrenildi.

"FENERBAHÇE'NİN PROJELERİNE İNANDI"

Önceki gün İngiltere'de yer bulan haberlerin ardından Fenerbahçeli idareciler bir toplantı yaparken, "Jose Mourinho bize gelmeden önce de teklifler alıyordu. Onun gibi kaliteli ve marka bir ismin teklif alması kadar doğal bir durum yok. O zamanki tekliflere de 'Hayır' cevabını verip bizi seçmişti. O, Fenerbahçe'nin projelerine inandı. Bu yüzden devre arasında ayrılmayı düşünmez. Biz içimizi ferah tutalım. Böyle haberler her zaman çıkacaktır" diye konuştukları öğrenildi.



Sarı-Lacivertli futbolcular da böyle bir ayrılığa ihtimal vermezken, dünyaca ünlü teknik adamın ise çıkan haberleri görmezden geldiği ve tamemen bütün mesaisini Fenerbahçe için harcadığı, bu sezon kazanılacak kupalara konsantre olduğu bildirildi.

"HAZZI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Halen ülkesinde kızının düğün töreni hazırlıklarına katılan Portekizli teknik adamın ise, yakın çevresine, "Ben Fenerbahçe ile 2 yıllığına anlaştım. Gelinen noktada böyle bir teklifin olması gayet doğal. Ancak hedefleri olan, başarıya aç bir kulüpte çalışmanın hazzını doyasıya yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, yaz döneminde de özellikle Suudi kulüplerinin astronomik tekliflerini reddetmiş ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. (Milliyet)

