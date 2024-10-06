FENERBAHÇE HABERLERİ: Ne oldu sana Szymanski

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği Sebastian Szymanski, bu sezon bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. Camiada eleştiri okları ligdeki son 25 maçta sadece 1 gol atabilen Polonyalı 10 numara çevrilmiş durumda. Yıldız futbolcuyu kötü performansına rağmen sürekli 11'de sahaya süren teknik direktör Jose Mourinho'ya da tepki var. Takıma savunma yönünde fayda sağlayan ancak hücumda etkisiz kalan Szymanski'nin bu durumunda deneyimli hocanın, oyun sisteminin etkisi tartışılan bir başka konu.

NAPOLİ, SEVILLA VE LEVERKUSEN'İN TAKİBİNDE

Portekizli çalıştırıcı, yönetiminde kaleye uzak oynayan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon daha ileride görev yapıyordu. Sebastian Szymanski'yi 9.7 milyon Euro'ya katan Fenerbahçe yönetimi, sezon başında gelen 14 milyon Euro'luk teklifi "Futbolcumuzu 4 milyon Euro kart etmek için satmayız" diyerek geri çevirmişti. Deneyimli oyuncu, hâla Napoli, Sevilla ve Leverkusen gibi Avrupa'nın önemli takımlarının takibinde. Sarı-lacivertli kurmaylar, Polonyalı'nın gidişine 20 milyon Euro karşılığında izin vermeyi düşünüyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL - DAĞINIK VE KARARSIZ OYNUYOR

Szymanski, Feyenoord'daki başarılı sezonun ardından geçtiğimiz sezon başı Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geldiği zaman da bayağı iyi işler yaparak sezona başladı. Sonra ilerleyen haftalarda İstanbul'daki birçok yabancı gibi fiziki düşüşe geçti ve sezonu bu şekilde bitirdi. Mourinho, Szymanski'yi kazanmak istiyor. Çünkü kadroda Portekizli hocanın oyun düzeninde onun istediklerini yapabilecek bir forvet arkası yok. İsmail ve Amrabat tipik ön libero, Fred de 6 numara. İrfan Can ise ne Başakşehir'de ne Fenerbahçe'de ne de A Milli Takım'da bu görev bölgesinde oynamıyor. Buna uygun elde bir tek Mert Hakan var. Onun da F.Bahçe'ye geldiğinden beri istikrarı ve devamlılığı yok. Mourinho'nun, Szymanski'den istediği, rakip çıkışlarda baskı. Szymanski bunu yapıyor ama oyunun diğer bölümünde bekleneni veremiyor. Dağınık ve kararsız oynuyor. Bakalım Mourinho onu kazanabilecek mi?