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Giriş Tarihi: 6.10.2024 10:05

GALATASARAY ALANYASPOR CANLI | Aslan özür için sahada

6 gün içinde Kasımpaşa (3-3) ve Rigas Skola (2-2) maçlarında skoru koruyamayan Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor’u yenerek üzülen taraftarının gönlünü alma peşinde...

GALATASARAY ALANYASPOR CANLI | Aslan özür için sahada

Süper Lig'de Kasımpaşa maçında 3-0'ı koruyamayan ve sahadan 3-3 eşitlikle ayrılan Galatasaray, benzer senaryoyu Avrupa'da 2-0 öne geçtiği Rigas Skola deplasmanında 2-2 berabere kalarak yaşadı. Sarı-Kırmızılılar, 6 gün içinde 2 defa üzdüğü taraftarının gönlünü bugün Corendon Alanyaspor maçında almaya çalışacak.

Ligde 6 galibiyet-1 beraberlikle zirvede bulunan Galatasaray, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Akdeniz ekibini yenerek liderliğini sağlama alma peşinde. RAMS Park'taki mücadelede tribünlerin yine kapalı gişe olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, ideal kadrosunda rotasyona gitmeyi düşünmüyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova

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GALATASARAY ALANYASPOR CANLI | Aslan özür için sahada
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