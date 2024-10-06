GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ CANLI | Kartal moral arıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen Beşiktaş, bu akşam Süper Lig'de Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Siyah-Beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek Avrupa'da yaşadığı şokun etkisinden kurtulmayı ve milli maçlar nedeniyle verilen araya moralli bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bu sezon ligde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kartal, tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında 1-1'lik skorla yaşamıştı.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Viana, Saborit, Sorescu, Furkan, N'Diaye, Mustafa, Maxim, Okereke

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile