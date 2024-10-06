Göz-Göz son nefeste Yiğido’yu yıktı

Süper Lig'de Göztepe ile Sivasspor'u karşı karşıya getiren mücadele gol düellosuna sahne oldu.Müsabakaya hızlı başlayan İzmir ekibi, 6. dakikada Romula Cardoso ve 10. dakikada Isaac Solet ile 2 farklı öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle Yiğido skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın büyük heyecana sahne olan son bölümünde Göz- Göz, etkisini artırdı. Üst üste ataklarının karşılığınıile alan sarı-kırmızılılar, üçüncü golü bularak galibiyete uzandı.