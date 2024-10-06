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Giriş Tarihi: 6.10.2024

Göz-Göz son nefeste Yiğido’yu yıktı

İzmir ekibi sahasında Sivasspor’dan 3 puanı uzatmada aldı. Maça hızlı başlayıp Romula ve Isaac ile öne geçen Göztepe, Uğur ve Menig'in gollerine engel olamadı. Ancak 90+4'te sahneye çıkan David Fofana, sarı-kırmızılıları galibiyete taşıdı

Göz-Göz son nefeste Yiğido’yu yıktı
Süper Lig'de Göztepe ile Sivasspor'u karşı karşıya getiren mücadele gol düellosuna sahne oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda 90 dakika boyunca temponun düşmediği maçta kazanan 3-2 ile ev sahibi Göztepe oldu. Müsabakaya hızlı başlayan İzmir ekibi, 6. dakikada Romula Cardoso ve 10. dakikada Isaac Solet ile 2 farklı öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 55. dakikada Uğur Çiftçi ve 57. dakikada Queensy Menig'in attığı gollerle Yiğido skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın büyük heyecana sahne olan son bölümünde Göz- Göz, etkisini artırdı. Üst üste ataklarının karşılığını 90+4'te David Fofana ile alan sarı-kırmızılılar, üçüncü golü bularak galibiyete uzandı.
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Göz-Göz son nefeste Yiğido’yu yıktı
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