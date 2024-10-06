Kartal moral arıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ağırladığı Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen Beşiktaş, bu akşam Süper Lig'de Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek Avrupa'da yaşadığı şokun etkisinden kurtulmayı ve milli maçlar nedeniyle verilen araya moralli bir şekilde girmeyi hedefliyor.tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında 1-1'lik skorla yaşamıştı.Eintracht Frankfurt maçında sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden Ersin Destenoğlu'nun MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada gerçekleştirilen tetkikler sonucunda genç oyuncuda kas gerilmesi ve kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi. Siyah-beyazlılarda tedavisi tamamlanan Mert Günok, Gaziantep FK maçında kaleye geçecek. Cezası tamamlanan Arthur Masuaku da takıma dönecek. Sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Al Musrati ise forma giyemeyecek.