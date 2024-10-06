Ne oldu sana Szymanski!

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği Sebastian Szymanski, bu sezon bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı.Yıldız futbolcuyu kötü performansına rağmen sürekli 11'de sahaya süren teknik direktör Jose Mourinho'ya da tepki var. Takıma savunma yönünde fayda sağlayan ancak hücumda etkisiz kalan Szymanski'nin bu durumunda deneyimli hocanın, oyun sisteminin etkisi tartışılan bir başka konu.ortekizli çalıştırıcı, yönetiminde kaleye uzak oynayan 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon daha ileride görev yapıyordu. Sebastian Szymanski'yi 9.7 milyon Euro'ya katan Fenerbahçe yönetimi, sezon başında gelen 14 milyon Euro'luk teklifi "Futbolcumuzu 4 milyon Euro kart etmek için satmayız" diyerek geri çevirmişti.Sarı-lacivertli kurmaylar, Polonyalı'nın gidişine 20 milyon Euro karşılığında izin vermeyi düşünüyor.Szymanski, Feyenoord'daki başarılı sezonun ardından geçtiğimiz sezon başı Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geldiği zaman da bayağı iyi işler yaparak sezona başladı. Sonra ilerleyen haftalarda İstanbul'daki birçok yabancı gibi fiziki düşüşe geçti ve sezonu bu şekilde bitirdi. Mourinho, Szymanski'yi kazanmak istiyor.İsmail ve Amrabat tipik ön libero, Fred de 6 numara. İrfan Can ise ne Başakşehir'de ne Fenerbahçe'de ne de A Milli Takım'da bu görev bölgesinde oynamıyor.Onun da F.Bahçe'ye geldiğinden beri istikrarı ve devamlılığı yok. Mourinho'nun, Szymanski'den istediği, rakip çıkışlarda baskı. Szymanski bunu yapıyor ama oyunun diğer bölümünde bekleneni veremiyor. Dağınık ve kararsız oynuyor. Bakalım Mourinho onu kazanabilecek mi?İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'ya konuşan Rodrigo Becao, Twente'ye karşı zor bir deplasmanda beraberliğin iyi sonuç olduğunu belirtirken Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulundu. Becao, Portekizli hoca içindeğerlendirmesinde bulundu.Solarka adalesinden sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün tedavisi tüm hızıyla devam ediyor. 20 Ekim tarihinde sahalara dönmesi beklenen tecrübeli stoperin, daha erken bir tarihte takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.Mourinho'nun sisteminde önemli bir yere sahip olan Nijeryalı futbolcunun tedaviye olumlu cevap vermesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.