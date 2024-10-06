Oyuncularıma inanıyorum

Takımdaki eksik sayısının oynanan oyunun
bahanesi olamayacağını söyleyen
Trabzonspor Teknik Direktörü
Şenol Güneş şöyle konuştu:
"Her futbolcu kapasitesinde
oynamalı. Hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü ve gol oldu. Sonra toparladık ama oyunu kontrol altına alamadık.
Dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı.
Tam tersini düşünmüştük. Kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik.
Daha sabırlı ve
akıllı olmak zorundayız.
Hâlâ oyunculara inanıyorum.."