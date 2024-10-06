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Giriş Tarihi: 6.10.2024

Oyuncularıma inanıyorum

YUNUS EMRE SEL
Oyuncularıma inanıyorum
Takımdaki eksik sayısının oynanan oyunun bahanesi olamayacağını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş şöyle konuştu: "Her futbolcu kapasitesinde oynamalı. Hücumda bir taç pozisyonu bıraktık, döndü ve gol oldu. Sonra toparladık ama oyunu kontrol altına alamadık. Dağılmış, çıkarken top kayıpları fazlaydı. Tam tersini düşünmüştük. Kazanmak için geldiğimiz bir maçta, beklentimiz öyleydi ama son pozisyonda gol olsa mağlup da olabilirdik. Daha sabırlı ve akıllı olmak zorundayız. Hâlâ oyunculara inanıyorum.."
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Oyuncularıma inanıyorum
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