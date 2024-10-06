Samsunspor, geriden gelerek Adana Demirspor’u yıktı

Adana Demirspor, 8. dakikada Yusuf Barasi'nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarı Akdeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Samsunspor'da Arbnor Muja, 58. dakikada fileleri havalandırdı ve durumu 1-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde 90+3'te sahneye çıkan Landry Dimata, skoru 2-1'e getirdi. Samsunspor, Soner Aydoğdu'nun 90+9'daki golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de geçen hafta 3-1 geriden gelerek Göztepe'yi 4-3 mağlup eden Samsunspor, bu kez Adana'da geri dönüşe imza attı.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 18 puana yükseldi. Adana Demirspor, 1 puanda kaldı.

Milli maç arasının ardından Samsunspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Adana Demirspor, Sivasspor'u misafir edecek.

