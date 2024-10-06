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Giriş Tarihi: 6.10.2024 10:43

Şanlıurfaspor, Yeni Malatya'yı 3 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

AA
Şanlıurfaspor, Yeni Malatya’yı 3 golle geçti
Şanlıurfaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Stat: 11 Nisan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mahmut Gülle, Yusuf Susuz

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Fatih Eren, Malle (Dk. 84 Mehmet Yüksel), Kayode (Dk. 70 Forsell), Nafican Yardımcı (Dk. 38 Ofosu), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Miraç Acer (Dk. 46 Ahmet Gökbayrak), Cuma Menize (Dk. 38 Begiç)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde (Dk. 80 Furkan Söyler), Nuri Fatih Aydın (Dk. 69 Cengizhan Akgün), Mehmet Güneş (Dk. 89 Mehmet Emin Taştan), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 89 Osman Katipoğlu), Kerem Altunışık (Dk. 69 Umut Tanış), Erşan Yaşa, Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman

Goller: Dk. 53, Dk. 73 ve Dk. 79 Malle (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Mboula (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Mehmet Güneş, Dk. 63 Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor)

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Şanlıurfaspor, Yeni Malatya'yı 3 golle geçti
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