Semih’e mecburi dönüş!

Semih Kılıçsoy'un son 6 maça kulübede başlaması özellikle Avrupa'daki kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Genç oyuncuyu 11'de oynatmaması nedeniyle eleştirilen teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un, beklenen değişimi bugün gerçekleştireceği öğrenildi.
Sivasspor, Trabzonspor, Ajax, Eyüpspor, Kayserispor ve Frankfurt karşılaşmalarında Semih yedek soyunurken, Jaoa Mario 2, Ernest Muçi 3, Rafa Silva'da 1 kez sol kanatta görev yaptı.
İDMANLARDA VİTES YÜKSELTMESİ GİO'YU MEMNUN ETTİ
Ancak bu süreçte takımın performansının düşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha fazla forma giymek isteyen genç futbolcunun, antrenmanlarda vites yükselttiği öğrenildi. Van Bronckhorst'un çalışma temposundan son derece memnun olduğu genç öğrencisine Gaziantep FK maçının başlangıç kadrosunda yer vererek ödüllendirmeyi planladığı kaydedildi.
DÜNYANIN YEDİNCİ HARİKASI RASHİCA!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), bu sezon 5 büyük lig dışında yer alan 60 ligin en fazla şans yaratan futbolcular listesini açıkladı. Lionel Messi'nin başı çektiği listenin 7. sırasında Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica yer alıyor. Kosovalı yıldız, en fazla şans yaratan oyuncular arasında %90.3'lük başarı oranı yakaladı. Messi ise %98.2 indeks puanı ile zirvenin sahibi oldu.