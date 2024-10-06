Semih’e mecburi dönüş!

Semih Kılıçsoy'un son 6 maça kulübede başlaması özellikle Avrupa'daki kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta en çok konuşulan konulardan birisi oldu.Sivasspor, Trabzonspor, Ajax, Eyüpspor, Kayserispor ve Frankfurt karşılaşmalarında Semih yedek soyunurken, Jaoa Mario 2, Ernest Muçi 3, Rafa Silva'da 1 kez sol kanatta görev yaptı.Ancak bu süreçte takımın performansının düşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha fazla forma giymek isteyen genç futbolcunun, antrenmanlarda vites yükselttiği öğrenildi. Van Bronckhorst'un çalışma temposundan son derece memnun olduğu genç öğrencisineUluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), bu sezon 5 büyük lig dışında yer alan 60 ligin en fazla şans yaratan futbolcular listesini açıkladı. Lionel Messi'nin başı çektiği listenin 7. sırasında Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica yer alıyor. Kosovalı yıldız, en fazla şans yaratan oyuncular arasında %90.3'lük başarı oranı yakaladı. Messi ise %98.2 indeks puanı ile zirvenin sahibi oldu.