Serkan Damla: "Üzgünüz, kazanmak istiyorduk"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Serkan Damla, "Aslında maça planladığımız şekilde başladık Oyunun ilk yarısında topa hakim olan taraf, rakibe pozisyon vermeyen taraf bizdik. Rakibin ilk yarı kalemize şutu bile yok. Oyun hakimiyeti bizdeydi. İkinci yarıda zorunlu değişiklilerden dolayı oyuna müdahale ettik. Çok pozisyona girdik ama değişikliklerden sonra oyunun kontrolünü rakibe verir gibi olduk. Taçtan çabuk başlama olunca skor 1-1 oldu. Oyuna hamleler yaptık ama maalesef 3-1 mağlup olduk. Çalıştığımız yerden sürekli gol yemek gerçekten üzüyor. Üzgünüz, kazanmak istiyorduk. Genç takımız, yediğimiz gollerden sonra öz güven eksikliği oluyor. Lig uzun maraton, önümüzde uzun süreç var. Milli maç arasında iyi çalışıp takımımızı ayağa kaldıracağız" diye konuştu.