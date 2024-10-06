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Giriş Tarihi: 6.10.2024 14:47

Victor Osimhen: Mutlu yıllar aşkım

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından çocuğunun doğum günü için bir paylaşımda bulundu.

Victor Osimhen: Mutlu yıllar aşkım

Nijeryalı futbolcu, paylaşımında, "Çocuğuma bir yıl daha verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Umuyorum ki bu yıl hayatımızda senin iyiliklerinin pek çok örneğiyle anılacak, onu lütfun, nezaketin ve sonsuz merhametinle yıkamaya devam et, onu doğru yolda tut ve zararlı güçlerden uzak tut AMİN! Mutlu yıllar aşkım" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in paylaşımında çocuğu için Galatasaray'a transferinden sonraki fotoğraflarını kullanması dikkat çekti. Golcü futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Victor Osimhen: Mutlu yıllar aşkım
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