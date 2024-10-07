Beşiktaş, yarın Hapoel Shlomo ile karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka, yarın İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşılaşacak. Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki takımdan Beşiktaş Fibabanka 7'nci, Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 5'inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.