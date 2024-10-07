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Giriş Tarihi: 7.10.2024 13:23

Beşiktaş, yarın Hapoel Shlomo ile karşılaşacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 3. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

AA
Beşiktaş, yarın Hapoel Shlomo ile karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka, yarın İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşılaşacak. Aleksandar Nikolic Salonu'nda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Turnuvada birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan iki takımdan Beşiktaş Fibabanka 7'nci, Hapoel Shlomo Tel Aviv ise 5'inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv karşılaşmasının, Türk ve İsrail hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda İstanbul yerine Belgrad'da oynanmasına karar verilmişti.

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Beşiktaş, yarın Hapoel Shlomo ile karşılaşacak
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