FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic’ten mutlusu yok

Özellikle Avrupa Ligi'nde alınan 4 puanda ciddi katkısı olan Hırvat eldiven, özel olarak istediği Zufic ile bambaşka bir kimliğe büründü ve performansını yukarıya çıkardı. Geçen sezon Olympiakos ve Beşiktaş maçları gibi önemli karşılaşmalarda çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon da Twente maçında kendisini aştı ve maçın adamı oldu.