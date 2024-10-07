FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic’ten mutlusu yok

Özellikle Avrupa Ligi'nde alınan 4 puanda ciddi katkısı olan Hırvat eldiven, özel olarak istediği Zufic ile bambaşka bir kimliğe büründü ve performansını yukarıya çıkardı. Geçen sezon Olympiakos ve Beşiktaş maçları gibi önemli karşılaşmalarda çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon da Twente maçında kendisini aştı ve maçın adamı oldu.
LEVENT MERCAN YOL AYRIMINDA
Bu arada Fenerbahçe'nin sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer ettiği Levent Mercan, bir türlü teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. 23 yaşındaki sol bekin devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa kadrosuna yazılmayan ve Süper Lig'de sadece 9 dakika görev yapan gurbetçi futbolcunun, Süper Lig'den bir takıma kiralanması düşünülüyor. Genç oyuncu, ligdeki 5 maçta kadroda yer almadı.