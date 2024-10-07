Samsunspor’un zirve yürüyüşü

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Adana Demirspor'a konuk olan Samsunspor. geriye düştüğü maçın uzatmalarında 3 puana ulaştı. Ev sahibi ekip, 8. dakikada Barasi'nin penaltısıyla 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar 58'de Muja ile skoru eşitledi.
Bu sezon deplasmanda kaybetmeyen Samsunspor, 90+3'te Dimata ile rahatladı. 90+9'da Soner Aydoğdu skoru ilan etti: 1-3.
Samsun üst üste 4. galibiyetini alırken, 18 puana ulaşıp ikinci sıraya yerleşti. Adana Demir bu sezon 7 maçını kaybederken, bir kez berabere kaldı.