Samsunspor’un zirve yürüyüşü

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Adana Demirspor'a konuk olan Samsunspor. geriye düştüğü maçın uzatmalarında 3 puana ulaştı.Bu sezon deplasmanda kaybetmeyenSamsun üst üste 4. galibiyetini alırken, 18 puana ulaşıp ikinci sıraya yerleşti. Adana Demir bu sezon 7 maçını kaybederken, bir kez berabere kaldı.