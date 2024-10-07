Victor Osimhen dönüş tarihini kendisi açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sakatlığı bulunan yıldız forvet Victor Osimhen ise maçta forma giyemedi.
Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği merak konusuyken, Nijeryalı oyuncu, karşılaşmanın ardından stattan ayrılırken Sarı Kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi.
MİLLİ ARADAN SONRA DÖNÜYOR
Beyaz TV'nin "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna Osimhen "Milli maç arasından sonra" yanıtını verdi. Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında sakatlanmış, RFS ve Alanyaspor maçlarında forma giyememişti.
ANTALYASPOR MAÇINDA FORMA GİYECEK
Aslan, milli ara sonrasında Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak.