‘Atakan kardeşimiz masum’

Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taBu müsabakaların hazırlıklarına başlayan Ay-Yıldızlı ekibimizde Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Stuttgart'ta forma giyen ve A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Atakan Karazor'un kadroya alınması, sosyal medyada tepki toplamıştı. 2022'de tatilde bir arkadaşıyla birlikte tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan veKazancı, 27 yaşındaki ön libero için gelen tepkilerle ilgili şöyle konuştu: "Atakan'ın davası sürüyor. Her birey, cezası kanıtlanana kadar masumdur. Biz kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz. Davası biraz uzadı. Kendisinin yaşadığı bir talihsizlik olarak değerlendirmek lazım. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Allah korusun zaten suç kesinleşirse sonuçlarını yaşayacaktır."