Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbol fırtınası Ziraat Türkiye Kupası'nda sürecek!
Giriş Tarihi: 8.10.2024 07:06

Futbol fırtınası Ziraat Türkiye Kupası'nda sürecek!

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. eleme turu bugün oynanacak üç karşılaşma ile başlıyor. Mücadeleler A Spor’dan yayınlanacak.

Futbol fırtınası Ziraat Türkiye Kupası’nda sürecek!

Süper Lig'e milli ara verilirken, futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda devam edecek. Türkiye'yi kucaklayan kupada 2. eleme turu bugün oynanacak 3 müsabakayla start alacak.

Maçlar A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak. 3 gün sürecek ve tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda toplamda 32 karşılaşma oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor A SPOR-CANLI
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol A SPOR-CANLI
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor A SPOR-CANLI

ARKADAŞINA GÖNDER
Futbol fırtınası Ziraat Türkiye Kupası'nda sürecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA