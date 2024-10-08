Galatasaray için yine Calabria sesleri

Sezon başında Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i 9 milyon Euro karşılığında transfer eden Galatasaray'da Danimarkalı futbolcu, beklentilerin altında kaldı. Relevo muhabiri Matteo Moretto, ara transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'yı kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Haberde İtalyan sağ bekin takımdan ayrılmaya sıcak bakmasa da olası bir ayrılık durumunda sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmeye alabileceği vurgulandı. Davide Calabria bu sezon Milan formasıyla çıktığı 3 maçta 220 dakika süre aldı. İtalyan futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Calabria'nın Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.