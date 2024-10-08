Merih Demiral’ın heykelinin önünde eşi fotoğraf çektirdi

A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası "Bozkurt" işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi.