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Giriş Tarihi: 8.10.2024

Önce rakip sonra ortağız

Gergin futbol iklimini azaltmak için TFF’nin ev sahipliğinde başkanlar bir araya geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu, “Kardeşlik iklimini futbolun her safhasına yaymak istiyoruz” diye konuştu

Ogün ŞAHİNOĞLU
Önce rakip sonra ortağız
Süper Lig'de yarış kıyasıya devam ederken dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 4 Büyükler'in başkanları ile buluştu. Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın katıldığı toplantı 2 saat sürerken sonrasında ise birlikte basın açıklaması yapıldı.




TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, diğer kulüplerle de buluşmaların devam edeceğini belirtip marka değerini yükseltmek için çaba harcayacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Sorunlarımızı beraber istişare halinde aşabileceğimizi ve marka değerimizi layık olduğu yere taşımanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Marka değerini taşırsak, Türk futbolunun ciddi sorunları var, onları hep beraber çözeriz. Kardeşlik iklimini futbolun her safhasına yaymak istiyoruz."

SONRAKİ ZİRVE BEŞİKTAŞ'TA!
TOPLANTI sonrasında başkanlar, Hacıosmanoğlu ile birlikte kameralar karşısına geçerken bir sonraki toplantının Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı.
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Önce rakip sonra ortağız
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