Önce rakip sonra ortağız

Süper Lig'de yarış kıyasıya devam ederken dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 4 Büyükler'in başkanları ile buluştu.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, diğer kulüplerle de buluşmaların devam edeceğini belirtip marka değerini yükseltmek için çaba harcayacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Sorunlarımızı beraber istişare halinde aşabileceğimizi ve marka değerimizi layık olduğu yere taşımanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz.TOPLANTI sonrasında başkanlar, Hacıosmanoğlu ile birlikte kameralar karşısına geçerken bir sonraki toplantının Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacağı açıklandı.