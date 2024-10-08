Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper’e motivasyon geliyor! Futbolla Barışacak...

Son haftalarda performansı ile eleştirilen isimlerden Barış Alper Yılmaz, milli arada yine dinlenmeye fırsat bulamayacak. Geçen sezondan bu yana toplam 74 karşılaşmada sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, farklı bölgelerde oynayarak da takımın jokeri oldu.

Gelişimi sonrasında Avrupa ekiplerinin de radarındaki isim olan Barış Alper'in özellikle Kasımpaşa, Rigas ve Alanya maçları düşüş olarak görüldü. Ancak yoğun fikstürün ardından milli ara sonrasında toparlanması beklenen futbolcuya yönetim de doping etkisi yaratacak bir takviye yapacak. 12 Ekim'de düzenlenecek genel kurul sonrasında yönetim, yıllık 10 milyon TL alan oyuncuya dev bir zam yaparak %650 artış sunacak. 75 milyon TL'ye çıkan yıllık ücretle birlikte Barış'ın da aklındaki bazı soru işaretlerinin sona ermesi planlanıyor.