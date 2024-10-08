Süper Lig’in Reis’i

FIFA'dan aldığı iki yıl transfer yasağı nedeniyle 2024-25 sezonuna takıma takviye yapamadan giren Samsunspor, geride kalan 8 haftada aldığı sonuçlarla zirvenin ortağı oldu.Göztepe'nin ardından Adana Demirspor'u da müthiş bir geri dönüşle mağlup ederek üst üste 4 maçını kazanıp, deplasmanda 4'te 4 yapan kırmızı-beyazlılar geride kalanLigde zor şartlarda verdiği mücadelede 14 gol kaydedip 13 takımdan daha fazla gol atan Samsunspor'daManchester City altyapısında yetişen orta saha, Reis tedrisatında kendini aştı.