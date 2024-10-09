Arda hocasına kızgın

Madrid forması giyen Arda Güler'in, Atletico Madrid derbisinde süre alamadığı için teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kızgın olduğu öne sürüldü.İtalyan teknik adam, ligde son oynanan Villarreal karşılaşmasından önce Arda Güler için gelen sorunun ardından, "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum" yorumunu yapmıştı.