Çok transferle başarı gelmez

TÜRK futbolunun efsane teknik direktörleri Şenol Güneş ve Fatih Terim, İzmir'de bir panelde açıklamalarda bulundu. Altyapının unutulduğunu vurgulayan Trabzonspor'un hocası Güneş,ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Yöneticilerin günlük başarıyı kovalaması söz konusu. Geçmişte de büyük takımlar yine transfer yapıyordu veya fazla para harcıyordu.O da fazla transfer yapıyor. Çok transfer yapmak veya çok para harcamak garanti etmez. Bugün kulüplerin borçlanarak transfer yapması sağlıksız bir durumdur."FATİH Terim ise son zamanda çok dillendirilen yoğun maç takvimi içinOynanmıyorsa demek ki Ocak'tan sonraya kalamadınız demektir. Ocak'tan sonraya kalamazsanız, demek ki Avrupa'da da yoksunuz demektir. Biz birbirimizle hep oynarız. Avrupa'da kalalım uzun müddet" yorumunu yaptı. VAR'da hakemlerindiyerek izleme tavsiyesinde bulunduğunu ancak bunu doğru bulmadığını kaydetti. Pozisyonlara yorum yapmaktansa çeşitli açılardan hakeme izletilmesi gerektiğini söyledi.