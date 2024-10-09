Çok transferle başarı gelmez

TÜRK futbolunun efsane teknik direktörleri Şenol Güneş ve Fatih Terim, İzmir'de bir panelde açıklamalarda bulundu. Altyapının unutulduğunu vurgulayan Trabzonspor'un hocası Güneş, "Yatırım yaptığımızı düşünmüyorum"
ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Yöneticilerin günlük başarıyı kovalaması söz konusu. Geçmişte de büyük takımlar yine transfer yapıyordu veya fazla para harcıyordu. Şimdi de öyle, şampiyonluğu sonrası Trabzonspor da onların arasına katıldı.
O da fazla transfer yapıyor. Çok transfer yapmak veya çok para harcamak garanti etmez. Bugün kulüplerin borçlanarak transfer yapması sağlıksız bir durumdur."
VAR HAKEMLERİ YORUM YAPMAMALI
FATİH Terim ise son zamanda çok dillendirilen yoğun maç takvimi için "3 günde bir maç oynanır, oynanması da gerekir.
Oynanmıyorsa demek ki Ocak'tan sonraya kalamadınız demektir. Ocak'tan sonraya kalamazsanız, demek ki Avrupa'da da yoksunuz demektir. Biz birbirimizle hep oynarız. Avrupa'da kalalım uzun müddet" yorumunu yaptı. VAR'da hakemlerin "Bence penaltı, bence faul"
diyerek izleme tavsiyesinde bulunduğunu ancak bunu doğru bulmadığını kaydetti. Pozisyonlara yorum yapmaktansa çeşitli açılardan hakeme izletilmesi gerektiğini söyledi.