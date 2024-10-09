İşte Riva’nın perde arkası

4 Büyükler'in başkanları önceki gün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ev sahipliğinde bulunurken toplantıda ilginç diyaloglar yaşandı.kahvaltının bir bölümünde G.Saray Başkanı Dursun Özbek,derken Ali Koç dageri dönüşünü yaptı.başka detay ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Okan Buruk'un ismini vererekdediği öğrenildi. Dursun Özbek'in ise "yanıtını verdiği kaydedildi., özellikle kulüp başkanlarından kamuoyunu tahrik edici açıklamalarda bulunmamalarını isterken yayın gelirlerini de artıracaklarının müjdesini verdi.