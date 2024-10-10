Altınordu’nun genç oyuncusu Mustafa Duru kupa tarihine geçti

Altınordu'nun akademi takımlarında forma giyen Mustafa Duru, Türkiye Kupası'nda attığı golle tarihe geçti. Altınordu U17 Takımı'nın yanı sıra U16 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncu (15 yaş 4 ay), 9 takım arkadaşı ile birlikte Küçükçekmece Sinopspor ile oynanan maçın kamp kadrosuna alınmıştı. Karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Mustafa Duru, 86. dakikada takımı adına bir gole imza attı. Mustafa Duru, atmış olduğu bu golle Türkiye Kupası tarihinin en genç golcüsü oldu.Türkiye Kupası'nda genç oyunculardan oluşan bir kadrosu ile mücadele eden İzmir ekibinde kamp kadrosuna dahil edilen Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen oyuncular forma şansı buldukları süre içinde göz doldurdu. Kadroya dahil edilen oyuncuların yaş ortalamasının ise 16 olduğu belirtildi. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Altınordu U17 Takımı'nda Bilal Demirağ, Ömer Yiğit Tiryakigil, Emre İnal, Eren Kaya, Mustafa Duru, Baran Yolaçan, Ata Gür, Adem Ali Barkın ve Sarp Kaçar'ı kupa maçının kadrosuna dahil etmişti. Altınordu'nun gençlerinden Mustafa Duru, Ömer Yiğit Tiryakigil, Adem Ali Barkın, Eren Kaya, Baran Yolaçan ise kupada forma şansı bulan isimler oldu.