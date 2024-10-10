Arda Güler’den Ancelotti açıklaması!

A Milli Takım yarın Uluslar Ligi'nde Karadağ ile karşılaşacak. Maç öncesi Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncun Arda Güler açıklamalarda bulunuyor.

Arda Güler: Kariyerimi bırakmadan önce Milli Takım'la kupa kazanmak istiyorum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir jenerasyonumuz var.

"ANCELOTTI İLE ARAMIZDA SORUN YOK"

"Ancelotti hocamla aramda sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok."

MONTELLA: KARADAĞ ÇOK İYİ BİR TAKIM

A Milli Takım teknik direktör Vincenzo Montella: "Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz."

"Ben göreve geldiğim günden bu yana bizden daha çok pozisyona giren bir takım olmadı diye hatırlıyorum. Bütün istatistiklere bakınca en çok üretken oyuncular bizimle."

"Arda'nın geleceği hakkında biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Real Madrid'de oynuyorsanız çok büyük bir rekabetin içindesinizdir. Dünyanın en büyük kulübü."