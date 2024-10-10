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Giriş Tarihi: 10.10.2024 14:15

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’in 9'uncu haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında kendi sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Siyah Beyazlılar, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 15 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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