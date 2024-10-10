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Giriş Tarihi: 10.10.2024 11:48

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta hedef yeniden Hummels

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yoğun ilgisine rağmen Roma'ya imza atan Mats Hummels, İtalyan kulübünde kadro dışı kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan gelişme üzerine Siyah Beyazlılar, Hummels için tekrardan devreye girmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ta hedef yeniden Hummels

Yaz transfer döneminde B. Dortmund'dan ayrılarak Roma'ya imza atan Mats Hummels, İtalya'da sıkıntılı günler yaşıyor.

Beşiktaş'ın teklifine hayır diyen ve Roma'yı tercih eden Alman stoper, İtalyan kulübünde Evan Ndicka ve Gianluca Mancini'nin yedeğinde kaldı. Bazen 18 kişilik kadroya bile giremeyen Hummels için Siyah Beyazlılar yeniden harekete geçecek.

Hummels tam bir şef stoper… Ters kademelere girip savunmanın açıklarını kapatabiliyor. Geriden topu oyuna sokabiliyor ve takımın atak yönüne karar verebiliyor. Bu özelliklerine rağmen Roma'da Ndicka ve Mancini'yi kesemiyor.

Beşiktaş'ın transfer komitesi eğer ikna edebilir ise Hummels bu sefer Kartal'a göz kırpıyor. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta hedef yeniden Hummels
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