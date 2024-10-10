Büyük umutlarla geldiler... Süper Lig’de formayı unutan yeni transferler!

Yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin transferleri bu sezon büyük beklentilerle geldikleri takımlarda geride kalan 8 haftada kulübeye hapsoldular.

F.Bahçe'de 3.7 milyon Euro kazanan Oğuz, Cenk ve Levent, Trabzonspor'a 4.2 milyon Euro maliyeti olan Batagov- Barisic kulübeden çıkamadı. G.Saray'a 9'a gelen Jelert ile Beşiktaş'ın 2.7'ye aldığı Can Keleş'in de durumları aynı.

İşte Süper Lig devlerinin büyük umutlarla transfer ettiği ancak formayı unutan o isimler…

FENERBAHÇE:

OĞUZ AYDIN: F.Bahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya aldığı milli yetenek, teknik direktör Mourinho'nun gözüne giremedi. Cebine yıllık 30 milyon TL (835 bin Euro) koyan Oğuz Aydın, Avrupa listesine yazılmazken 3 maçta sadece 22 dakika süre buldu.

CENK TOSUN: Bonservisi olmayan ancak imza parasıyla yıllık 2.5 milyon Euro kazanan deneyimli forvet, F.Bahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin arkasında kaldı. Ligde 9, toplamda 58 dakika oynadı.

LEVENT MERCAN: Sol beke alternatif olarak 2 milyon Euro'ya alınan 23 yaşındaki isim, F.Bahçe'de sadece 9 dakika süre buldu. Ligde 7 maçın 5'inde kadroya bile dahil edilmezken yıllık 15 milyon TL kazanıyor.

TRABZONSPOR:

ARSENIY BATAGOV: Trabzonspor'un 1.8 milyon Euro'luk yeni yatırımlarından Ukraynalı stoper, formanın yüzünü dahi göremedi. Yıllık 650 bin Euro kazanırken 7 karşılaşmada kulübenin müdavimlerinden oldu.

BORNA BARISIC: Solda Eren Elmalı'yı kesemeyen, imza ücretiyle senelik net 1.8 milyon Euro alan Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu, ligde son 3 sınavda 14 dakika sahada kaldı. Oynadığı 7 maçın 3'ünde as kadroya girerken toplamda 350 dakika forma giydi.

GALATASARAY:

ELIAS JELERT: Galatasaray'da devşirme sağ bek Kaan Ayhan'ın alternatifi bile olamadı. 10 maçın 3'ünde ilk 11'de başlayan 2003 doğumlu futbolcu, 9 milyon Euro'luk bonservisin ve 900 bin Euro maaşın karşılığını veremedi.

BEŞİKTAŞ:

CAN KELEŞ: Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya Beşiktaş'a gelen gurbetçi sağ kanat, hücum rotasyonunda sadece 9 dakika forma giydi. 21 milyon TL (600 bin Euro) kazanan siyah-beyazlı oyuncu, ligde 4 maçın kadrosuna alınmasına rağmen şans bulamadı.