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Giriş Tarihi: 10.10.2024 07:35

Büyük umutlarla geldiler... Süper Lig'de formayı unutan yeni transferler!

SON DAKİKA SÜPER LİG HABERİ: Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfere 120 milyon Euro'dan fazla para döken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarını heyecanlandırırken madalyonun bir de öteki yüzü var. 4 Büyükler'in kadrosuna kattığı yeni oyuncular formayı unuttu. İşte o oyuncular ve haberin detayları…

UĞUR ÇEM
Büyük umutlarla geldiler... Süper Lig’de formayı unutan yeni transferler!

Yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin transferleri bu sezon büyük beklentilerle geldikleri takımlarda geride kalan 8 haftada kulübeye hapsoldular.

F.Bahçe'de 3.7 milyon Euro kazanan Oğuz, Cenk ve Levent, Trabzonspor'a 4.2 milyon Euro maliyeti olan Batagov- Barisic kulübeden çıkamadı. G.Saray'a 9'a gelen Jelert ile Beşiktaş'ın 2.7'ye aldığı Can Keleş'in de durumları aynı.

İşte Süper Lig devlerinin büyük umutlarla transfer ettiği ancak formayı unutan o isimler…

FENERBAHÇE:

OĞUZ AYDIN: F.Bahçe'nin Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya aldığı milli yetenek, teknik direktör Mourinho'nun gözüne giremedi. Cebine yıllık 30 milyon TL (835 bin Euro) koyan Oğuz Aydın, Avrupa listesine yazılmazken 3 maçta sadece 22 dakika süre buldu.

CENK TOSUN: Bonservisi olmayan ancak imza parasıyla yıllık 2.5 milyon Euro kazanan deneyimli forvet, F.Bahçe'de Dzeko ve En- Nesyri'nin arkasında kaldı. Ligde 9, toplamda 58 dakika oynadı.

LEVENT MERCAN: Sol beke alternatif olarak 2 milyon Euro'ya alınan 23 yaşındaki isim, F.Bahçe'de sadece 9 dakika süre buldu. Ligde 7 maçın 5'inde kadroya bile dahil edilmezken yıllık 15 milyon TL kazanıyor.

TRABZONSPOR:

ARSENIY BATAGOV: Trabzonspor'un 1.8 milyon Euro'luk yeni yatırımlarından Ukraynalı stoper, formanın yüzünü dahi göremedi. Yıllık 650 bin Euro kazanırken 7 karşılaşmada kulübenin müdavimlerinden oldu.

BORNA BARISIC: Solda Eren Elmalı'yı kesemeyen, imza ücretiyle senelik net 1.8 milyon Euro alan Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu, ligde son 3 sınavda 14 dakika sahada kaldı. Oynadığı 7 maçın 3'ünde as kadroya girerken toplamda 350 dakika forma giydi.

GALATASARAY:

ELIAS JELERT: Galatasaray'da devşirme sağ bek Kaan Ayhan'ın alternatifi bile olamadı. 10 maçın 3'ünde ilk 11'de başlayan 2003 doğumlu futbolcu, 9 milyon Euro'luk bonservisin ve 900 bin Euro maaşın karşılığını veremedi.

BEŞİKTAŞ:

CAN KELEŞ: Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya Beşiktaş'a gelen gurbetçi sağ kanat, hücum rotasyonunda sadece 9 dakika forma giydi. 21 milyon TL (600 bin Euro) kazanan siyah-beyazlı oyuncu, ligde 4 maçın kadrosuna alınmasına rağmen şans bulamadı.

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Büyük umutlarla geldiler... Süper Lig'de formayı unutan yeni transferler!
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