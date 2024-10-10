Dorukhan Toköz’den Beşiktaş itirafı

İkas Eyüpspor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, beIN SPORTS'un konuğu oldu. Toköz, İkas Eyüpspor'un hedefleri, teknik direktör Arda Turan, A Milli Takım ve Beşktaş'tan ayrılık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arda Turan'ın saha içindeki antrenman metodunun çok iyi olduğunu ifade etti. Atletico Madrid ve Barcelona gibi oynamaya çalıştıklarını söyleyen Dorukhan, milli takım formasının hayatında giydiği en güzel forma olduğunu da aktardı.

"KALMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

Toköz, Beşiktaş'taki ayrılık süreci ile ilgili olarak, "Beşiktaş'taki son senemdi ve sözleşmem bitiyordu. Ben Beşiktaş'tan giderken kalmayı çok istiyordum. Bana yapılan muamele kabul edilebilir değildi ben severek ayrıldım. Sakatlandıktan sonra bana öyle şeyler yaptılar ki bunları anlatamam. Hiç bir zaman yazılanlar kadar büyük paralar istemedim. Taraftarı ve Kulübü çok sevdim o yüzden şampiyonluk kutlamalarında Sezen Aksu'dan gidiyorum şarkısını seçtim. Sonrasında Trabzonspor'a gittim ve orada da şampiyonluk yaşadım. Pişman mıyım, değilim." dedi.