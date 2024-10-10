FENERBAHÇE HABERLERİ: Mustafa Kaplan: İrfan Can Kahveci kalacak

Deneyimli teknik direktör Mustafa Kaplan, eski öğrencileri İrfan Can Kahveci ve Altay Bayındır'la ilgili Ajansspor'a açıklamalar yaptı. Henüz Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayan İrfan Can Kahveci'nin sarı-lacivertlilerdeki akıbetiyle ilgili konuşan Kaplan, "Ben İrfan'ın Fenerbahçe'de mukavele yenileyeceğini, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını net görüyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE EFSANE OL"

Milli futbolcuya Fenerbahçe'de kalması yönünde tavsiye verdiğini söyleyen Mustafa Kaplan, "Kendisine Fenerbahçe'de efsane ol, Fenerbahçeli İrfan olarak anıl dedim" şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile büyük bir ihtimalle sözleşme uzatacağını yineledi.

"ALTAY'A ŞANS VERİLİRSE KALEYİ BIRAKMAZ"

Bir diğer eski öğrencisi Altay Bayındır'la ilgili de konuşan Mustafa Kaplan, "Altay'a Manchester United'ta bir maç şans verilse o kaleyi bırakmaz" dedi. Kaplan, Altay Bayındır'ın Türkiye'ye dönme kararı vermesi halinde Fenerbahçe'den başka bir takıma gitmeyeceğini söyledi.

